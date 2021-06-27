GenG Esports'un destek oyuncusu Life taraftarlardan gelen soruları cevapladı
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GenG Esports'un destek oyuncusu Life taraftarlardan gelen soruları cevapladı

GenG Esports'un destek oyuncusu Life taraftarlardan gelen soruları cevapladı
Playerbros - Haberler | Gamegar

"Damwon KIA'daki rol değişikliklerinden sonra onlara karşı oynamayı dört gözle bekliyorum."

Kore ligi 'de henüz mağlubiyet yüzü görmeyen GenG Esports'un yıldız oyuncusu Kim 'Life' Jeong Min taraftarlardan gelen soruları yanıtladı. Bir süredir dünyanın en iyi destek oyuncuları arasında gösterilen Life, Ruler ile arasındaki uyumla akıllara kazınmış durumda. Profesyonel kariyerine 2018'de KSV eSports'da başlayan ve henüz 20 yaşındaki Life'ın önünde parlak bir kariyer var. Genç oyuncu 16 Nisan 2021 tarihinde GenG ile olan sözleşmesini 2022 yılının sonuna kadar uzattı. İşte Life'ın hayranlarından gelen sorulara verdiği yanıtlar:

6-0'lık galibiyet serinizden ötürü tebrik ederim. Ne düşünüyorsun?

Afreeca Freecs karşısında 2-0'lık temiz galibiyet aldık. Uzun süre sonra ilk defa Taric oynadım. Bu yüzden kazandığımız için gururluyum.

Hex flash 2 haftadır yasaklıyken kullanmak istediğin şampiyonlar(Sett vb) hakkında ne düşünüyorsun?

Sett'i gerçekten seviyorum fakat hex flash yasaklıyken maalesef oynayamam. Diğer koridorlarda iyi iş çıkardığını görüyorum. Sett'i başka oyunculara bırakmak gerçekten kötü hissettiriyor.

Takımdaki en eğlenceli ve ilginç kişilik sence kim olabilir?

Clid istediği her şeyi söyleyebiliyor. Eğer takımdan bir istekte bulunuyorsa bu genellikle iyi oluyor.

Geri kalan Round 1 maçlarınız arasında en çok hangi takıma odaklanıyorsun?

Damwon KIA oyuncuları kendi içinde pozisyon değiştirdi. Bu yüzden onlara karşı oynamayı dört gözle bekliyorum. Khan gerçekten çok iyi bir oyuncu. Defalarca skor verse bile takımını galibiyete taşıyabiliyor. Bu yüzden üst koridora dikkat etmemiz gerekecek.

Taraftarlara söylemek istediğin bir şeyler var mı?

Her zaman bizi desteklediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yaz mevsimi boyunca galibiyet serimizi koruruz.

Kaynak: Playerbros

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