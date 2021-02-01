Genetik profesörü Kaya, Türkiye'nin Avrupa'dan daha fazla bitki türüne sahip olduğunu açıkladı Açıklaması

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Mühendislik Bölüm Başkanı, Bitki Islahı Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, Türkiye'nin zengin bir gen kaynağı hazinesine sahip olduğunu belirterek, Avrupa kıtasının tamamından daha fazla bitki çeşidine sahip olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Kaya, çevrim içi düzenlenen "Bilim Sohbetleri" etkinliğinde, Türkiye'nin gen kaynakları açısından büyük bir hazineye sahip olduğunu söyledi.

Gen kaynaklarının bitki türlerinin ve üretimin devamı açısından önemli bir değere sahip olduğunu vurgulayan Kaya, "Bitki ıslahçıları için genler altın değerindedir. Onlar olmadan yeni bir çeşit geliştirmek mümkün değildir." dedi.

-"Türkiye eşsiz konumda"

Kaya, Türkiye'nin çok sayıda bitki türünün orijin ve çeşit merkezi olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin coğrafi olarak geçiş bölgesinde olduğunu ve farklı iklimlerin yaşandığını anlatan Kaya, şöyle devam etti:

"Türkiye bitki genetik çeşitliliği bakımından eşsiz bir konumda bulunmaktadır. Türkiye, jeomorfolojik, topografik ve iklimsel özellikleri sayesinde oldukça farklı habitatlara ve buna bağlı olarak da zengin bitki türleri ve endemiğe sahiptir.

Tohumlu ve tohumsuz bitki türü sayısı yaklaşık olarak 11 bin 707 iken bunların 3 bin 649'u endemiktir. Ülkemizdeki bitkilerin yüzde 30'undan fazlası endemik yani sadece bizim ülkemizde bulunuyor. Türkiye, Avrupa'dan daha fazla bitki türüne sahip. Koskoca Avrupa'da 10 bin bitki türü var, bizde ise 11 binden fazla var. Bu sayı Avrupa'dan daha fazla bitki türüne sahip olduğumuzu gösteriyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar