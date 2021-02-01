Genetik bozukluktan kaynaklandığı belirtilen çift cinsiyetli ikiz oğlaklar görenleri şaşırtıyor

Osmaniye'de, 1 ay önce dünyaya gelen ve nadir görülen bir genetik bozukluktan kaynaklandığı belirtilen çift cinsiyetli ikiz oğlaklar ilgi odağı oldu.

Merkeze bağlı Şekerdere köyünde, 10 yıldır hayvan besiciliği yapan Ömer Çetinkaya'nın keçisi 1 ay önce ikiz oğlak dünyaya getirdi.

Oğlakların çift cinsiyetli olduğunu öğrenen Çetinkaya, "Oğlakları ilk gördüğümde çok şaşırdım. Bugüne kadar hiç böyle bir şey görmemiştim. Bir arkadaş gördü ilk önce, o söyledi çift cinsiyetli olduğunu. Daha sonra veterinere gösterdik o da iki oğlağın da çift cinsiyetli olduğunu söyledi. Hem biz hem köylüler çok şaşırdık. 10 yıldır besicilik yaparım ne kendimde ne de köyde böyle bir şey görmedik." diye konuştu.

Coşkun, hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Keçilerin kurban olamayacağının söylendiğini aktaran Coşkun, "Gebe ya da damızlık olarak da kullanamıyormuşuz. Beslediğimiz yere kadar besleyeceğiz. Duyan herkes oğlakları görmeye geliyor. İnsanlar görünce çok şaşırıyor." dedi.

Veteriner hekim Bünyamin Akın, oğlaklarda nadir görülen "hermafroditizm" denilen genetik bir rahatsızlık olduğunu kaydetti.

Oğlakların sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Akın, "Tek sorun, bu iki oğlağımız ne gebe ne de damızlık olarak kullanılabilecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman