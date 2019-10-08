08.10.2019 15:54

Türk Kızılay Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç, "Genetiğimizde iyilik var. Nerede bir mazlum ve mağdur varsa diline, dinine, ırkına bakmaksızın yüreğimiz onlar gibi sızlıyor." dedi.

Turunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeryüzündeki bazı ülkelerde insanların ekonomik açıdan bağımsız olmadığını söyledi.

Hala yeterli gıda bulamadığı için dünya genelinde insanların öldüğüne dikkati çeken Turunç, "Temiz suya ulaşamadığı için susuzluktan insanların öldüğünü biliyoruz. Dünyada gerçekten ciddi problem ve sıkıntı var." diye konuştu.

Turunç, Kızılay olarak ulaşabildikleri ülke sayısının 123'e çıktığını belirterek, kendisinin de 107 ülkeye gittiğini kaydetti.

Gittiği ülkelerde insanların hayatlarına dokunacak projelerin içerisinde yer aldığını anlatan Turunç, "Türk Kızılay her geçen gün milletimizin verdiği destekle büyüyerek yoluna devam ediyor. Kurban Bayramı'nda 54 ülkeye gittik. Oralarda kurban kesmek suretiyle hem dini vecibemizi yerine getirdik hem de kardeşlik hukukuna dikkat ettik. Milletimiz adına oralarda bulunduk. İstiyoruz ki dünyada hiç kimse açlık ve susuzluktan ölmesin. Temel gıda maddelerinden mahrum kalmasın." ifadelerini kullandı.

"Sıkıntılar birkaç senede bitecek gibi gözükmüyor"

Turunç, iç savaşlar ve dış ülkelerin müdahaleleri nedeniyle bazı ülkelerde farklı sıkıntıların olduğuna işaret ederek, sıkıntıların birkaç senede bitecek gibi gözükmediğini söyledi.

Bu duruma kayıtsız kalınamayacağının altını çizen Turunç, "Genetiğimizde iyilik var. Nerede bir mazlum ve mağdur varsa diline, dinine, ırkına bakmaksızın yüreğimiz onlar gibi sızlıyor. Bu güzel haslet bizim milletimizde var. Milletimizle gurur duyuyoruz. Kızılay, milletin emanetini dünyanın en ücra köşelerine kadar hiç yorulmadan götürüyor. Temennimiz o ki ne ülkemizde ne dünyanın herhangi bir yerinde insanlar mağdur olmasın, insanlar insanca yaşasın." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA