Generation Zero, Sınırlı Bir Süreliğine Ücretsiz Oynanabilir
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Generation Zero, Sınırlı Bir Süreliğine Ücretsiz Oynanabilir

Steam sağ olsun oyunsuz kalmak hiç de mümkün olmuyor. Hiç yoktan hafta sonları boyunca. Her hafta sonu mutlak suretle en az bir oyunu ücretsiz olarak oynama fırsatı sunuluyor.

Generation Zero, Sınırlı Bir Süreliğine Ücretsiz Oynanabilir
29.04.2020 21:32 | Son Güncelleme: 29.04.2020 21:32

Steam sağ olsun oyunsuz kalmak hiç de mümkün olmuyor. Hiç yoktan hafta sonları boyunca. Her hafta sonu mutlak suretle en az bir oyunu ücretsiz olarak oynama fırsatı sunuluyor. Bu hafta da Generation Zero, Steam kullanıcıları tarafından sınırlı bir süreliğine de olsa ücretsiz oynanabilecek.

Eğer Generation Zero oyununu henüz oynamamışsanız bugünden itibaren 4 Mayıs 2020 Pazartesi gününe kadar ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Hoşunuza gitmesi durumunda da aynı gün sona erecek olan % 60 oranındaki bir indirimden faydalanabilirsiniz. Normalinde 85 TL olan oyun, indirim sayesinde 34 TL'ye düşmüş durumda. Generation Zero - Island Bundle ise % 57 indirimle 43. 15 TL'ye satılıyor. Tam sürüme geçmeniz durumunda da, kaydettiğiniz tüm ilerlemenin doğrudan aktarılacağını söyleyeyim.

Systemic Reaction tarafından hem geliştirilmiş hem de yayınlanmış olan Generation Zero, pek de olumlu eleştiriler almamıştı. Gerek açık dünyasının gerekse de oynanış sisteminin son derece özensiz olmasının yanı sıra teknik sorunlarıyla da yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Ne var ki aradan geçen süreçte yayınlanan güncellemeler ile olumsuz yönler büyük ölçüde olumluya çevrilmiş ve içerik anlamında da oldukça zengin hale gelmiş. Zaten Steam sayfasında en son yayınlanan dört yüz on dokuz kadar incelemenin çoğunlukla olumlu olduğunu görebiliyoruz. Yani bunlar, Generation Zero oyununa bir şans vermeniz için yeterli sebepler olarak sayılabilir.

Generation Zero Konusu

1980'li yıllardaki İsveç topraklarında geçiyor. Konusuna göre, makineler kırsal bölgeleri ele geçiriyor. Sizim amacınız ise kedi-fare oyununu andıracak olan senaryoda hem makinelere karşı savaşıp, hem de yaşanan olayların gizemini çözmeye çalışmak olacak. Kooperatif olarak arkadaşlarınızla oynayabildiğiniz Generation Zero, tam bir gece-gündüz geçişi ve aniden değişecek olan hava koşulları altında, silahları yetenekler ve ekipmanlar ile koordineli olarak kullanarak ve gerektiğinde çeşitli tuzaklar kurarak düşmanlarımızı bertaraf edeceğiniz bir oynanış sistemi sunuyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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