Generali Sigorta, Sigortacılık Öğrencileriyle Buluştu

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencilerinin yer aldığı "Sigortacılığın Geleceği ve Dijital Dönüşüm" başlıklı buluşmada, dijitalleşme ve sigortacılığın geleceği konuşuldu. Buluşmaya ev sahipliği yapan Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nün Program Başkanı Dr. Öğr. Ü. Mine Kırbaşlı, sunumlarının ardından Seydi Demir ve Onur Yayvak'a teşekkürlerini ileterek, günün hatırası olarak bir sertifika sundu.

Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında üniversite öğrencileriyle bir araya geldiklerini belirten Generali Sigorta Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seydi Demir: "Sigortacılık eğitimi alan gençlere aktaracağımız her bilginin hem öğrencilere hem de gelecekte yer alacakları sigortacılık sektörüne katkı sunacağının farkındayız. Bu buluşmalarla gelecekte sektörde yer alacak insan gücünün kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda sigortacılık sektörüyle ilgili bölümlerin yanı sıra sektörü doğrudan ilgilendiren pazarlama, teknoloji, ekonomi gibi alanlarda eğitim alan üniversitelilerle de buluşacağız." dedi.

Kaynak: Bültenler