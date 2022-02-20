Generali Sigorta Sakarya Voleybol, Karşıyaka'yı 3-1 mağlup etti - Haberler
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Generali Sigorta Sakarya Voleybol, Karşıyaka'yı 3-1 mağlup etti

AA, Emre Ayvaz - Spor
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Generali Sigorta Sakarya Voleybol, Karşıyaka'yı 3-1 mağlup etti

Voleybol Sigortashop Kadınlar 1. Ligi A Grubu ekiplerinden Generali Sigorta Sakarya Voleybol, Karşıyaka'yı 3-1 mağlup etti.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Voleybol Sigortashop Kadınlar 1. Ligi A Grubu ekiplerinden Generali Sigorta Sakarya Voleybol, Karşıyaka'yı 3-1 mağlup etti.

Serdivan Spor Salonu'ndaki mücadelede ev sahibi Generali Sigorta Sakarya Voleybol, Karşıyaka'yı 26-28, 25-19, 25-18 ve 25-10'luk setlerle 3-1 yendi.

Generali Sigorta Sakarya Voleybol, 17 hafta sonunda 12 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 35 puanla grubun 4'üncü sırasında yer alarak play-off iddiasını sürdürüyor.

Kulüp Başkanı Ömer Bektaş, yaptığı açıklamada, "İlk yarının son 3 maçı ile ikinci devrenin 6 maçını kazanarak 9 maç üst üste yenilmezlik serisine devam ediyoruz. Play-off iddiamızı sürdürüyoruz. Deplasmanda Muratpaşa Belediyespor'u yenerek seriye devam etmek istiyoruz." dedi.

Generali Sigorta Sakarya Voleybol, haftaya Muratpaşa Belediyespor'a konuk olacak.

AA / Emre Ayvaz - Spor

Karşıyaka, Play Off, voleybol, Sakarya, Spor, Haberler

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