Generali Sigorta'dan depremde eşyaları zarar görenlere destek

Generali Sigorta, sigortalıların deprem nedeniyle zarar gören eşyalarına ilişkin tazminat taleplerini, konut poliçelerindeki teminat limitleri kapsamında herhangi bir muafiyet uygulanmadan karşılayacak.

150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Generali Sigorta, başta İzmir olmak üzere çevre illeri de etkileyen şiddetli deprem sonrasında konutları zarar gören sigortalıların eşya hasarlarını en kısa sürede ve eksiksiz olarak tazmin edebilmek üzere bir takım değişikliklere gitti.

Generali Sigorta, sigortalıların deprem nedeniyle zarar gören eşyalarına ilişkin tazminat taleplerini, konut poliçelerindeki teminat limitleri kapsamında herhangi bir muafiyet uygulanmadan karşılayacak. Ayrıca sigortalıların kasko poliçelerindeki "doğal afetler teminatı" kapsamındaki zararları da yenileme dönemindeki hasarsızlık indirimlerini etkilemeden ivedilikle tazmin edilecek.

DEPREMZEDELERİN TALEPLERİ ÖNCELİKLİ OLACAK

Depremden konutları ve eşyaları etkilenen sigortalılar; 0850 555 55 55 numaralı çağrı merkezine 7/24 ulaşarak hasar bildirimlerini gerçekleştirebilecek ya da generali@generali.com.tre-posta adresine günün her saati taleplerini iletebilecek. Depremden etkilenen sigortalılardan gelen talepler, Generali Sigorta tarafından öncelikli olarak ve en kısa sürede değerlendirmeye alınacak.