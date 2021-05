Generali Grubu'nun düzenlediği "Global Acente Mükemmellik Yarışması"nda Türk damgası

Generali Grubu'nun bu yıl 3. kez düzenlediği Global Acente Mükemmellik Yarışması'nın 2021 sonuçları açıklandı. 165.000 kişilik listede Türkiye'den Cüneyt Demir, Özada Sigorta ile ilk 10 acente arasına girerken, Ardıç Sigorta Acentesi'nden Mehmet Ardıç, "Kusursuz Dağıtım Kanalı Müşteri Deneyimi" kategorisinde dünya çapındaki 6 acenteden biri oldu.

Generali Grubu bu yıl 3. kez "Global Acente Mükemmellik Yarışması"nı düzenledi. İnovasyon ruhlarını ve müşterilerine sundukları tutku ve enerjiyi ilan etmek amacıyla dünya çapındaki 165.000 kişilik acente ağından seçilen en iyi temsilciler etkinlikte yarıştı. Arjantin'den Endonezya'ya kadar pek çok acente, Generali Grubu'nun dijital altyapısı sayesinde 2 saatlik dijital etkinlikle bir araya geldi. Grup Pazarlama ve Müşteri Sorumlusu Isabelle Conner'ın ev sahipliği yaptığı yarışmanın Büyük Final'inde, Generali'nin üst yönetimi ve 300 temsilci, 2021'de Grubun global ağından en iyi acentesini seçmek için oy kullandı.

TÜRKİYE'DEN BİR ACENTE YER ALDI

Generali Sigorta'nın dünya çapında 2020 yılının en iyi 10 acentesi arasında Türkiye'den de bir acente yer aldı. Sakarya'da sigortacılık hizmetleri sunan Özada Sigorta Aracılık Hizmetleri, Generali'nin 2020 yılı özelinde toplamda 300 acentenin finale kaldığı Global Acente Mükemmeliyet Yarışması'nda en iyi 10 acentesinden biri seçildi. İspanya'dan Carmen Martínez Rodríguez, Generali'nin Yaşam Boyu İş Ortağı tutkusunu somutlaştıran dinamik, empatik ve yenilikçi yaklaşımı nedeniyle Generali'nin en iyi acentesi oldu.

"ACENTELERİMİZİN BAŞARILARI İLE GURUR DUYDUK"

Yaşam Boyu Ortaklarımız olan, bugünün ve gelecekte de sektörün en büyük satış kanalı olacak acentelerimizin başarısı, bizler için her daim gurur vesilesi. Özellikle de bu başarılar, sınırlarımızın ötesinden ve tüm dünyadaki acenteler arasından gerçekleştirilen oylamalar ile geldiğinde sevincimizin ayrı bir boyuta taşındığını ifade etmek isterim. Generali Sigorta olarak acentelerimizin her anlamda gelişimini yakından destekliyor, tüm zamanımızı ve enerjimizi buna harcıyoruz. Acentemiz Mehmet Ardıç'ın, müşterilerinin %99'ını tüm poliçelerini görüntüleyebilme ve poliçelerin son durumu hakkında detaylı bilgi alabilme olanağı sunan Generali Hesabım'a dahil etmesi, müşteri memnuniyeti oranı açısından oldukça önemli bir başarı. Bu güzel gelişmelerin ve haberlerin önümüzdeki dönemlerde de artarak devam edeceğine inanıyorum. Her iki acentemizi bize bu sevinci yaşattıkları ve başarıları için kutluyorum.

"KIYMETLİ OLDUKLARINA HER ZAMAN İNANDIM"

Global Acente Mükemmellik Yarışması ile ilgili konuşan Generali Group CEO'su Philippe Donnet ise şunları söyledi: "165.000 temsilcimizin Generali ve dünya çapındaki milyonlarca müşterimiz için eşsiz derecede kıymetli olduklarına her zaman inandım. Covid-19 salgınının getirdiği zorlukların üstesinden gelmeleri, inovasyon ruhları ve esneklikleri sayesinde fiziksel mesafenin ötesine geçerek müşterilerimize yakın olmaları dolayısıyla inancım hiçbir zaman bu kadarki kadar olmamıştı. Pandemi ile acentelerimize müşterilerinin Yaşam Boyu İş Ortağı olmak için yüz yüze ve çevrimiçi en iyi araçları sunmalarını sağladık. Son olarak, acentelerimizin The Human Safety Net'in gücünü artırmaya çalışarak, dünya çapında binlerce savunmasız insan için bir fark yaratmasından da gurur duyuyorum." dedi.