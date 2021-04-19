Generali'den hasarsızlık indirimini koruma imkanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Generali'den hasarsızlık indirimini koruma imkanı

Generali'den hasarsızlık indirimini koruma imkanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Poliçesi yürürlükte olan ve yeni poliçeye sahip olacak sigortalılar, 19 Nisan'dan itibaren olası bir hasar durumunda; onarım için Generali Sigorta'nın 'Prestij Servisleri'ni tercih etmeleri ve 1 adet ile sınırlı olmak kaydıyla, yenileme yılında aynı hasarsızlık indirim oranından faydalanacak.

Dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor! 5,5 tonluk Akıncı TİHA bu yıl TSK envanterine girecek
Dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor! 5,5 tonluk Akıncı TİHA bu yıl TSK envanterine girecek
43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu
43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu

Poliçesi yürürlükte olan ve yeni poliçeye sahip olacak sigortalılar, 19 Nisan'dan itibaren olası bir hasar durumunda; onarım için Generali Sigorta'nın 'Prestij Servisleri'ni tercih etmeleri ve 1 adet ile sınırlı olmak kaydıyla, yenileme yılında aynı hasarsızlık indirim oranından faydalanacak.

Generali Sigorta, tüm kasko sigortası müşterilerini ücretsiz 'Prestij Servis' hizmeti ile buluşturmaya devam ettiğini açıkladı. Verilen bilgiye göre, sigorta şirketinin 'Prestij Servis' hizmeti noktalarını tercih eden sigortalıların poliçe vadesi içerisinde 1 adet hasarı olması durumunda, poliçede en son uygulanan hasarsızlık indirim oranı; yenileme yılında da aynı kademe ile korunacak. Diğer bir deyişle araç sahibi, yenileme yılında aynı hasarsızlık indirim oranından faydalanacak.

7 ücretsiz hizmet

Generali'nin Prestij Servis hizmeti; Türkiye genelindeki anlaşmalı Prestij Servis noktalarında sunulan 7 ücretsiz hizmeti; Vale Hizmeti, Sınırsız İkame Araç, Boya Parlatma-Cila, Fırçasız Oto Yıkama, 26 Nokta Mekanik Check-Up, Bakım ve Mekanik Onarımda yüzde 25 İşçilik İndirimi ve Hasarsızlık İndirim Hakkının Korunması'nı kapsıyor. Tüm Türkiye'deki kasko müşterilerinin yararlanabileceği Prestij Servis hizmetleri kapsamında araç sahipleri, herhangi bir hasar durumunda Generali Sigorta Çağrı Merkezi'ni arayarak hizmetlerden ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Müjde Ar Cem Yılmaz Ebru Gündeş Burcu Biricik
Spor Ryan Babel Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Generali'den hasarsızlık indirimini koruma imkanı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 11:28:09. #1.14#

title