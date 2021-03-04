Generali, 3.5 milyar euro büyüklüğünde yatırım planı açıkladı

26 Aralık 1831'de Trieste'de kurulan Generali Sigorta, 190 yaşını kutluyor. Bu tarihi yıl dönümü, 2021 yılında çalışanlar, dağıtım kanalları, müşteriler ve grubun faaliyet gösterdiği topluluklar için bir dizi girişimle kutlanacak. Generali, bu önemli yıl dönümünde şirket ile doğduğu ve geliştiği bölgeler arasındaki bağın somut ve kalıcı bir şekilde devamını sağlamayı hedefliyor. Bunun için Covid'den etkilenen Avrupa ekonomilerinin toparlanmasını desteklemek için, 3.5 milyar Euro'luk bir yatırım planı olan Fenice 190'ı duyurdu. Fenice 190 yatırım planı İtalya, Fransa ve Almanya'dan başlayacak ve ardından beş yılı boyunca Generali'nin faaliyet gösterdiği ve tüm Avrupa ülkelerini hedefleyecek.

5 YIL İÇİNDE 500 MİLYON YATIRIM TAAHHÜTÜ

Fenice 190, KOBİ'leri desteklemeye yönelik yatırımları ve pandeminin etkilerini ortadan kaldırmak için 2020'de başlatılan ve 1 milyar Euro'luk belirlenmiş hedefi aşan reel ekonomiye dair girişimleri kalıcı hale getirecek. Generali bu miktara ek olarak; altyapı, inovasyon ve dijitalleşme, KOBİ'ler, yeşil konutlar, sağlık tesisleri ve eğitime odaklanan uluslararası yatırım fonları aracılığıyla önümüzdeki 5 yıl içinde yıllık 500 milyon yatırımı taahhüt ediyor.

"GELECEĞE SOMUT BİR MİRAS BIRAKMAYI VE LİDER OLMAYI İSTİYORUZ"

Generali Group CEO'su Philippe Donnet yatırım planıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Generali, dünyada böylesine uzun bir geçmişe sahip olan birkaç şirketten birisi durumunda. Grup, hem sigortacı hem de sosyal yenilikçi olarak faaliyet gösterdiği topluluklar için daha iyi bir geleceğe katkıda bulunurken, bugünün zorluklarıyla yüzleşebilmesini sağlayan olağanüstü bir bilgi ve deneyim zenginliğine sahip. 190. yıl dönümümüz, savaş sonrası dönemlerde olduğu gibi en ciddi küresel krizini aşmamız ve geniş çaplı bir küresel iyileşmenin temellerini atmamız gereken bir yıla denk geliyor. Fenice 190 ile Avrupa ekonomisinin yeniden canlandırmayı ve krizden en çok etkilenenlerin için en yenilikçi, sürdürülebilir ve stratejik sektörlere önemli destekler vermeyi, geleceğe somut bir miras bırakmayı ve bu yolculukta lider olmayı istiyoruz."

"BİR DİZİ GİRİŞİM İLE YIL DÖNÜMÜMÜZÜ KUTLUYORUZ"

Assicurazioni Generali'nin Yönetim Kurulu Başkanı Gabriele Galateri di Genola ise: "Fenice 190 ile eşi benzeri görülmemiş bir şekilde, Generali Grubu'nun tüm paydaşlarının geleceği için sürdürülebilir bir vizyon oluşturulması amaçlanıyor. Ekonomik toparlanmanın başlangıcını umduğumuz 2021 yılında, büyüme ve paylaşım için yeni fırsatlar sunmak üzere, geçmişi ve geleceği birleştiren bir dizi girişimle yıl dönümümüzü kutluyoruz. İddialı Fenice 190 yatırım programımızı uygulayarak, giderek daha sürdürülebilir bir topluma yönelik gelişimin bir parçası olmaya kararlıyız. Aynı zamanda gelecek nesillere bilgi ve ilham kaynağı olacak yetenekleri ve tarihi geçmişi kurmak istiyoruz." dedi.

Generali, 190. yaşını 2021 yılı boyunca gerçekleşecek bir dizi girişimle kutluyor. The Human Safety Net Vakfı'nın küresel merkezi olmak üzere 500 yıl sonra halka açılacak olan Venedik'teki Procuratie Vecchie'nin David Chipperfield Mimarlarınca denetlenen restorasyon ve renovasyon projesinin tamamlanması Aralık ayına damgasını vuracak.

THE HUMAN SAFETY NET VAKFI HAKKINDA

The Human Safety Net Vakfı, 2017 yılında savunmasız ve ihtiyaç sahibi kişilerin potansiyelini açığa çıkartarak, onların ve ailelerinin sahip olduğu yaşam koşullarını iyileştirmelerini sağlama misyonu ile kuruldu. Programlar, çoğunlukla 0-6 yaş arası çocuğu olan aileleri desteklemek, mültecilerin iş ve girişimcilik aracılığı ile topluma entegrasyonunu teşvik etmektedir. The Human Safety Net, halihazırda 23 ülkede hizmet vermekte olup, toplumlar üzerindeki etkisini en üst düzeye çıkarmak amacıyla 50'den fazla kâr amacı gütmeyen kuruluştan oluşan bir ağ ile oldukça yakın temasta çalışmalarını yürütmektedir. Vakıf, toplumun en acil çözüm gerektiren sorunlarına dair fikir alışverişleri yapmak üzere imkanlarını ve tesislerini seferber ederek, Venedik'te özel faaliyetlere ev sahipliği yapan bir sosyal inovasyon platformudur. Bu haliyle Generali Venedik'i sürdürülebilirliğin başkenti haline getirmeyi amaçlamaktadır.

2021 yılının sonbaharında, Avrupa'nın küçük ve orta ölçekli işletmelerine yönelik, bu işletmelerin sürdürülebilir iş modellerine teşvik edilmesi, bunu sağlayan işletmelerin görünür kılınması ve konuya ilişkin toplumsal tartışma ve farkındalık ortamının yaratılmasını amaçlayan bir girişim olan EnterPRIZE projesinin ilk ayağını hayata geçireceğiz. En iyi aktivitelerin paylaşılması ve sürdürülebilirliğe ilişkin içerik ve bilgilerin indirilebileceği bir online platform kullanıma sunulacak. Aynı zamanda, Bacconi Üniversitesi ile hayata geçirilen sürdürülebilirlik üzerine yapılan ve Avrupa KOBİ'lerinde sürdürülebilirlik ilkelerinin etkilerini hedef alan White Paper/Beyaz Sayfa projesinin ilk aşaması da yine halkın takdirine ve kullanımına sunulacak.

190. yıl dönümü kutlamalarına Generali şirketinin 1831 yılının Aralık ayında kurulduğu şehir olan Trieste ve orada yaşayan halk da dahil ediliyor. Mimar Mario Bellini tarafından renovasyonu yeni tamamlanan Palazzo Berlam'ın yenilikçi interaktif bir format kullanılarak Şirketin Tarihi Arşivleri halka açılacak. Yeni açılan küresel eğitim merkezinde yapılan Grup Akademisinde verilen kurslar ve sınıf-içi dersler Palazzo Berlam'da yerini alacak.

Çağdaş konuları reklam afişlerinin dili aracılığıyla keşfetme geleneğini sürdüren Generali, "Yarın Budur" projesiyle beş genç İtalyan ve uluslararası sanatçıya, Grup için beş temel alanı yorumlama ve gerçeği, yeni bir dille temsil edebilecek olan posterler hazırlama görevi verilecek.

Grubun 70.000'den fazla çalışanı da, 190 yıllık tarihin mihenk taşının kutlanmasında öncü bir rol oynayacak. Çalışanlardan; küresel bir girişim aracılığıyla, kişisel deneyimlerini, şirketin zengin kültür mirasıyla birleştiren böylesine özel bir platformda Generali'nin kişisel "hikayesini" anlatmaları istenecek. Söz konusu yarışmada, Generali'nin 190. yıl dönümü girişimlerine aktif olarak katılabilecek 190 Aslan'ı tanımlayan en iyi hikayeler seçilecek.