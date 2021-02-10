General Motors'tan "çip sıkıntısı 2021'deki karı azaltabilir" uyarısı
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General Motors'tan "çip sıkıntısı 2021'deki karı azaltabilir" uyarısı

10.02.2021 19:27 | Son Güncelleme: 10.02.2021 19:30
General Motors'tan

Amerikan otomobil üreticisi General Motors (GM), çip tedarikinde yaşanan sıkıntı nedeniyle 2021'deki faiz, amortisman ve vergi öncesi karının 2 milyar dolara kadar düşüş gösterebileceği tahmininde bulundu.

Amerikan otomobil üreticisi General Motors (GM), çip tedarikinde yaşanan sıkıntı nedeniyle 2021'deki faiz, amortisman ve vergi öncesi karının 2 milyar dolara kadar düşüş gösterebileceği tahmininde bulundu.

GM, 2020'nin dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Açıklamada, GM'nin geçen yılın son çeyreğinde 2,8 milyar dolar kar elde ettiği kaydedildi. Şirket, 2019'un aynı döneminde 194 milyon dolarlık zarar açıklamıştı.

Geçen yılın geneline ilişkin finansal sonuçların da yer aldığı açıklamada, GM'nin 2020'de 6,4 milyar dolar kar elde ettiği bildirildi. Şirketin 2019'daki karı 6,7 milyar dolar olmuştu.

Şirketin bilanço sunumunda, çip sıkıntısının, üretim ve nakit akışı üzerinde kısa vadeli etkisi olacağına işaret edilerek, GM'nin 2021'deki faiz, amortisman ve vergi öncesi karının çip sıkıntısı nedeniyle 1,5 milyar dolar ila 2 milyar dolar arasında azalabileceği tahminine yer verildi.

GM, dün yaptığı açıklamada, yarı iletken çip tedarikinde yaşanan küresel sıkıntı nedeniyle 3 tesisindeki üretim kesintisinin mart ayının ortalarına kadar uzayacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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