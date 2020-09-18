General Hafter, Libya'da petrol blokajını kaldırdı
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General Hafter, Libya'da petrol blokajını kaldırdı

Libya'nın darbeci generali Hafter, Libya'nın petrol blokajını kaldırmayı kabul ettiğini açıkladı.

General Hafter, Libya'da petrol blokajını kaldırdı
18.09.2020 17:41 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:45

Libya'nın darbeci generali Hafter, Libya'nın petrol blokajını kaldırmayı kabul ettiğini açıkladı.

Hafter Libya'nın ekonomik durumunun kötüleşmemesi için petrol üretim ve ihracatına devam edeceğini söyleyerek "Libya'nın geleceğini güvence altına almak için petrol yatakları açmaya petrol üretimine yeniden sürdürmeye hazırız "ifadelerini kullandı.

Hafter'in açıklaması Libya'nın enerji sektörünü işleten National Oil Corporation/ Ulusal Petrol Şirketi (NOC) tarafından alınan karardan sonra geldi. Ulusal Petrol Şirketi ülkedeki petrol tesislerinin askerden arındırılmasına kadar petrol ihracatı yapılmayacağını söyledi.

Hafter'in açıklamasının ardından Trablus'ta, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakan yardımcısı Ahmed Maitik, Hafter'in petrol üretiminin yeniden başlatılmasına karar verildiğini de söyledi. Maitik petrol üretimi ve dağıtımı denetleyecek yeni bir komitenin kurulacağını ekledi. Komitenin, bütçe hazırlamak, ödemeleri karşılamak ve kamu borcuyla ilgilenmek ve UMH arasında koordinasyon yaparak görevleri sürdüreceğini söyledi. - TRABLUS

Kaynak: İHA

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