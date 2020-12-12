"Covid-19 aşıları pazartesi günü ABD'deki 145 tesise ulaşacak"

ABD'nin aşı dağıtım programı Warp Speed Operasyonu'nun baş sorumlusu General Gus Perna, "Covid-19 aşıları pazartesi günü ABD'deki 145 tesise ulaşacak" dedi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, (FDA) Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği korona virüs aşısının "acil kullanımına" onay vermesinin ardından ABD'de aşı dağıtım çalışmaları başladı. ABD'nin aşı dağıtım programı Warp Speed Operasyonu'nun baş sorumlusu General Gus Perna yaptığı açıklamada, Pfizer'in geliştirdiği Covid-19 aşılarının 24 saat içinde taşınmaya başlayacağını belirtti.

General Perna, aşının Pfizer üretim tesislerinden UPS ve FedEx merkezlerine taşınacağını ve ardından eyalet ve bölgeler tarafından belirlenen ülke çapındaki 636 lokasyona gönderileceğini ifade etti. Perna, ülke genelinde yapılan taşıma işlemi ile pazartesi günü 145, salı günü 425 ve çarşamba günü ise 66 tesiste aşının uygulanmasını beklediklerini açıkladı.

Perna, hiçbir aşının onay almadan önceden konumlandırılmadığını ve acil kullanım yetkisi verildiğinin varsayılarak hareket edilmediğini belirtti. General Perna, "Her Amerikalı aşıya erişene kadar işimiz bitmiş değil" dedi.

ABD'de toplam vaka sayısı 16 milyon 359 bin 904'e, toplam can kaybı ise 303 bin 600'e ulaştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı