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General Electric rüzgar tribünlerini 3D yazıcıyla yapıyor

ABD merkezli çuk uluslu şirketler grubu General Electric Company (GE), dev rüzgar tribünlerini üç boyutlu yazıcı bazlı teknoloji kullanarak üretmeye başladığını açıkladı.

General Electric rüzgar tribünlerini 3D yazıcıyla yapıyor
18.06.2020 13:58 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:58

ABD merkezli çuk uluslu şirketler grubu General Electric Company (GE), dev rüzgar tribünlerini üç boyutlu yazıcı bazlı teknoloji kullanarak üretmeye başladığını açıkladı.

Buna göre GE, üç boyutlu yazıcı kullanarak 160 metre yüksekliğinde, 5.0 megawat (MW) gücünde, bunun yarısı büyüklüğündeki standart tribünlerin üreteceğinden yüzde 33 daha çok elektrik enerjisi üretebilecek ve maliyetlerde belirgin bir düşüş sağlayacak rüzgar tribünleri üretmeyi hedefliyor.

GE açıkamasına göre, şirket inşaat sektöründen işbirliği yaparak, bu konuda geliştireceği üç boyutlu yazıcının yanında, inşaat malzemelerini de geliştirmeyi planlıyor.GE internet sitesinden yapılan açıklamada, "Daha yüksek rüzgar tribünlerinin üretilmesinin arkasındaki bilims oldukça açıktır. Dha yüksek düzeylere ulaşabilen rüzgar tribünleri, daha istikrarlı ve daha güçlü rüzgar akımlarına erişebilirler. Ortalama bir 5MW gücünde, 80 metre yüksekliğinde bir rüzgar tribünü yılda 15.1 gigawat saat (GWh) elektrik enerjisi üretebilirken, aynı tribünün 160 merte yükseğe erişebilmesini sağlarsanız, bu üretim miktarı 20.2 GWh düzeyine yükselir. Bu da, 4,200 konut yerine 5,600 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilmek anlamına gelir."

 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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