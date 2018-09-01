Genellikle Yediğiniz Ama Kökenini Bilmediğiniz Şeyler? Bu Nadir Bilinen Gıdaların Kökenleri

Üzümünü ye bağını sorma demişler. Ama biz bugün hem meyvesini yiyeceğiz hem de bağını, nerede yetiştiklerini öğreneceğiz. Örneğin; çekirdek evlerinize gelene kadar nasıl yetiştiğini hiç düşündünüz mü? Çekirdeğin nasıl yetiştiğini bilen vardır elbette ama bilmeyende bir o kadar fazladır. Çekirdek ayçiçeği olarak bilinen yüzlerini her zaman güneşe dönen bu bitkilerde yetişmektedir.İşte tıpkı çekirdek gibi bugün sizlere 8 farklı meyve ve sebzenin sizi çok şaşırtacak yetişme hikayelerinden bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim.