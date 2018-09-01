Genellikle Yediğiniz Ama Kökenini Bilmediğiniz Şeyler? Bu Nadir Bilinen Gıdaların Kökenleri
Üzümünü ye bağını sorma demişler.
Üzümünü ye bağını sorma demişler. Ama biz bugün hem meyvesini yiyeceğiz hem de bağını, nerede yetiştiklerini öğreneceğiz. Örneğin; çekirdek evlerinize gelene kadar nasıl yetiştiğini hiç düşündünüz mü? Çekirdeğin nasıl yetiştiğini bilen vardır elbette ama bilmeyende bir o kadar fazladır. Çekirdek ayçiçeği olarak bilinen yüzlerini her zaman güneşe dönen bu bitkilerde yetişmektedir.İşte tıpkı çekirdek gibi bugün sizlere 8 farklı meyve ve sebzenin sizi çok şaşırtacak yetişme hikayelerinden bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim.