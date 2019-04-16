Genelkurmay Kavşağı'ndaki Saat Kaldırıldı

İnönü Bulvarı Genelkurmay Kavşağı'ndaki saat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, TBMM ve Genelkurmay Başkanlığının yer aldığı kavşakta bulunan kol saati şeklindeki yapı, bu sabaha karşı Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.

Saatin Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla kaldırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA