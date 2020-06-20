Genelkurmay İstihbarat Başkanının emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı
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Genelkurmay İstihbarat Başkanının emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı

Malatya'da Cumhuriyet Başsavcılığının TSK'daki kripto FETÖ'cüleri tespit etmek için sürdürdüğü soruşturma kapsamında Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in emir astsubayı Kıdemli Başçavuş M.K., Ankara'da gözaltına alınarak Malatya'ya getirildi.

Genelkurmay İstihbarat Başkanının emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı
20.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:22

Malatya'da Cumhuriyet Başsavcılığının TSK'daki kripto FETÖ'cüleri tespit etmek için sürdürdüğü soruşturma kapsamında Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in emir astsubayı Kıdemli Başçavuş M.K., Ankara'da gözaltına alınarak Malatya'ya getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) içerisine sızan kripto FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin deşifre edilmesine yönelik Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in emir astsubayı Kıdemli Başçavuş M.K. Ankara'da kaldığı lojmanlarda gözaltına alınarak Malatya'ya getirildi. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada M.K. hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Malatya Emniyet Müdürlüğünde sorgulaması devam eden M.K.'nın daha sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniliyor.

15 Temmuz 2016'da yaşanan FETÖ darbe girişiminden sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görevine getirilen Tümgeneral Serin, 2019 yılında Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla Genelkurmay İstihbarat Başkanı oldu. Gözaltına alınan M.K.'nın bu dönemde de emir astsubaylığı görevinde bulunduğu öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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