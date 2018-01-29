Genelkurmay'dan Afrin Açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'nin Afrin kentinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nın 10'uncu gününde teröristlere ait 9 hedefin imha edildiğini, 19 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı.

Genelkurmay'dan Afrin Açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'nin Afrin kentinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nın 10'uncu gününde teröristlere ait 9 hedefin imha edildiğini, 19 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı. Genelkurmay ayrıca, etkisiz hale getirilen terörist sayısının da 616'ya yükseldiğini bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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