Genelkurmay 'Çatı' Davasında Ara Karar
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davada tutuklu sanıklardan eski üsteğmen Erdemir adli kontrol şartıyla tahliye edildi, diğer tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verildi.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davada tutuklu sanıklardan eski üsteğmen Erdemir adli kontrol şartıyla tahliye edildi, diğer tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verildi.
Kaynak: Dunya.com