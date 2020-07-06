"Genelkurmay çatı davası"nda dosyası ayrılan sanıkların yargılanmasına başlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Genelkurmay çatı davası"nda dosyası ayrılan sanıkların yargılanmasına başlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin çatı davadan ayrılan ve yurtta sulh konseyi üyeleri ile örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında olduğu 39 sanığın yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

06.07.2020 15:05 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:08

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin çatı davadan ayrılan ve yurtta sulh konseyi üyeleri ile örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında olduğu 39 sanığın yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında sanıklar hazır edilmezken tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından 2 bin 830 mağdur ve müşteki raporunun tamamının henüz alınmadığı, bu nedenle sanık savunması alınmayacağı belirtilerek, taraf avukatlarından beyanlarına geçildi.

Taraf avukatlarının talep ve beyanlarının ardından mütalaası sorulan Cumhuriyet Savcısı Bülent Karakuş, eksik hususların giderilmesini istedi.

Müzakerenin ardından Mahkeme Başkanı, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının infaz edilip edilmediğinin ilgili yerlere sorulmasına, raporları gelmeyen mağdur ve müştekiler yönünden bu eksikliklerin giderilmesinin beklenilmesine ve sanık savunmalarının bundan sonra alınmasına hükmetti.

Davanın görülmesine 24 Mayıs 2021'de devam edilecek.

Davanın geçmişi

Genelkurmay çatı davasında 20 Haziran'da açıklanan karar ile 108 şehit yönünden başka mahkemelerde yargılamanın devam etmesi nedeniyle bu konuda hüküm kurulmamıştı.

Bu sebeple, ölümlerden sorumlu tutulan firari durumdaki örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte 15 Temmuz'da Genelkurmay işgal girişimine katılan Özel Kuvvetler personeli eski astsubay Ayhan Carık ve yurtta sulh konseyi üyesi olarak gösterilen 37 kişi hakkındaki yargılamanın ayrıca görülmesi kararlaştırılmıştı.

"Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlaması yöneltilen 39 sanıktan Gülen ve eski astsubay Carık dışındaki sözde yurtta sulh konseyi üyesi 37 sanığın isimleri ve 15 Temmuz öncesi rütbeleri şu şekilde:

"Eski orgeneral Akın Öztürk,

Eski korgeneral İlhan Talu,

Eski tümgeneraller Mehmet Dişli, Osman Ünlü ile Kubilay Selçuk,

Eski tuğgeneraller Mehmet Partigöç, Erhan Caha, (firari) Ali Kalyoncu, Özkan Aydoğdu, Ünsal Coşkun, Murat Aygün, Ahmet Bican Kırker, Ali Osman Gürcan, Gökhan Şahin Sönmezateş ve Hakan Evrim,

Eski tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık ile Sinan Sürer,

Eski albaylar Orhan Yıkılkan, Cemil Turhan, Ramazan Gözel, Osman Kılıç, Doğan Öztürk, Osman Kardal, Fırat Alakuş, Muzaffer Düzenli, Mustafa Barış Avıalan, Bilal Akyüz, Mehmet Şahin, Muhsin Kutsi Barış, Ali Yazıcı, Murat Koçyiğit ve Ahmet Özçetin,

Eski kurmay yarbaylar Özcan Karacan, Halil Gül, Ertuğrul Terzi, Savaş Kabaklı ve (firari) Turgay Sökmen.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Haber
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler Haber
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti Haber
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar Haber
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor Haber
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Şile'deki su kuyruğuna tepki! Bakan Varank'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na gönderme Haber
Şile'deki su kuyruğuna tepki! Bakan Varank'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na gönderme
Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti
Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi
ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Çin'de koronadan sonra 'bubonik veba' paniği! 24 saat içinde öldürüyor
Çin'de koronadan sonra "bubonik veba" paniği! 24 saat içinde öldürüyor
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! 'Kimseye anlatma' diye uyarmış
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Başkan Bertomeu, ayrılık dedikodularına yanıt verdi: Messi, kariyerini Barcelona'da bitirmek istiyor
Başkan Bertomeu, ayrılık dedikodularına yanıt verdi: Messi, kariyerini Barcelona'da bitirmek istiyor
Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?
Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?
Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor
Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Koronavirüse rağmen gurbetçilerin tatillerini Türkiye'de geçirme isteği Kapıkule'deki rakamlara yansıdı
Koronavirüse rağmen gurbetçilerin tatillerini Türkiye'de geçirme isteği Kapıkule'deki rakamlara yansıdı
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Eski erkek arkadaşı tarafından yolu kesilen kadının yaşadığı dehşet verici anlar
Eski erkek arkadaşı tarafından yolu kesilen kadının yaşadığı dehşet verici anlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Bülent Turan Saruhan Oluç Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cenk Eren Cem Davran Ebru Gündeş
Spor Fatih Terim Hikmet Karaman Malcolm Thomas Henry Onyekuru Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ankara Twitter Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: "Genelkurmay çatı davası"nda dosyası ayrılan sanıkların yargılanmasına başlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 15:29:21. #1.14#
title