Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Güler atandı

ANKARA - Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'dan boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında, Genelkurmay Başkanlığına Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9. maddesinin ikinci fıkrası gereğince Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in atandığı bildirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığına ise Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Metin Gürak getirildi.