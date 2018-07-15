Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Milli Savunma Bakanlığına Bağlandı

Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığına bağlandı.

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu Kararname ile Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıkları Milli Savunma Bakanlığına bağlandı. Kararnamede, "Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Milli Savunma Bakanına bağlıdır. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğünde Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanları ve bağlılarından doğrudan bilgi alabilirler, bunlara doğrudan emir verebilir. Verilen emir herhangi bir makamdan onay almaksızın derhal yerine getirilir. Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları Milli Savunma Bakanına ayrı ayrı bağlı ve sorumludur. Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlıklarının teşkilatı Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda gösterilir" ifadelerine yer verildi.

Kararnamede, şunlar yer aldı:

"Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanı namına Silahlı Kuvvetlerin komutanıdır. Genelkurmay Başkanı savaşta başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanı namına yerine getirir. Genelkurmay Başkanı, Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında personel, istihbarat, harekat, teşkilat ve eğitim hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile ana programları hazırlayarak Milli Savunma Bakanının onayına sunar. Bunlardan istihbarat, harekat, teşkilat ve eğitim hizmetlerinin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığına bağlı kuruluşlar vasıtasıyla uygulanmasını sağlar. Personel hizmetleri, özel kanunlarına ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre yürütülür." - ANKARA