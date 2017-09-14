Genelkurmay Başkanlığı Üzerinde Uçuş Yapan Pilot, Savunma Yaptı (2)

AKINCI ÜSSÜ DAVASINDA GERGİNLİK



Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, eski Pilot Kurmay Binbaşı Fatih Mehmet Çavur'un savunması sırasında, 'sivil imam' olduğu iddia edilen Harun Biniş ve bir kısım sanık avukatı Ayten İzmirli'nin, bir müşteki avukatına yönelik sarf ettiği "O parmağını senin gözüne sokarım ya da uygun bir yerine neyse" sözleri salonu karıştırdı. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, tartışmanın büyümesi üzerine duruşmaya ara verdi.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesindeki duruşma salonda görülen davada, iki gündür savunması süren sanık Çavur'un çapraz sorgusu sırasında olaylar çıktı.



"BİZE YÖNELİK KÜFÜRLERE 'LÜTFEN' DEMEKLE YETİNDİNİZ"



Soru sormak için söz alan Harun Biniş ve bir kısım sanık avukatı Ayten İzmirli, "Yaklaşık 45 gün süren duruşmalarda mahkemenizin bağımsızlığı ve tarafsızlığına gölge düşüren hususlarla ilgili taleplerde bulunmak istiyorum" dedi.



Mahkeme Başkanı Giray'ın söz vermesi üzerine konuşmasını sürdüren Avukat İzmirli, "Duruşma boyunca bize ve sanıklara yönelik yapılan küfürlere sadece lütfen demekle yetindiniz. Sanık avukatları halen ön kapıdan duruşma salonuna giremiyor. Bir suçlu gibi arka kapıyı kullanmak zorunda kalıyoruz. Bazı sanıklara, aralarında benim müvekkilim Harun Biniş'in de bulunduğu cüzzamlı muamelesi yapılıyor ve diğer sanıklardan ayrı oturtturuluyor. Müşteki avukatları soru sorarken önlerinde açık olan cep telefonlarına bakarak konuşuyor. Bize dışarıya canlı yayın yapılıyor havası veriliyor. Avukatların yanında kim oldukları belli olmayan cübbesiz kişiler oturuyor. Uyarılarımıza rağmen siz buna göz yumuyorsunuz" diye konuştu.



'PARMAK' POLEMİĞİ OLAYLARI BÜYÜTTÜ



Avukatın sözleri sürerken, müşteki avukatlarıyla şehit yakınları ve gazilerin oturduğu bölümden tepki sesleri yükseldi; ancak avukat İzmirli konuşmasını sürdürerek, "Bana sabahki oturumda resmen örgüt avukatı dendi. Sayın savcı uyumakla yetindi. Örgüt avukatı denmesine rağmen savcı bey hiçbir işlem yapmadı. Bana ahlaksız diye bağırılıyor halen görmüyorsunuz bunları" dedi.



Mahkeme Başkanı Giray'ın uyarılarına rağmen müşteki avukatları ve şehit yakınları masalara vurarak, avukatı susturmak istedi. Bazı sanıklar ise avukat İzmirli'yi alkışladı. Tartışmalar sürerken, İzmirli, kendisini tehdit ettiğini iddia ettiği müşteki avukatlarından birine "O parmağını senin gözüne sokarım ya da uygun bir yerine neyse..." dedi. Bu sözlere karşılık müşteki avukatlarından biri, "O parmağı nere sokacağını gösteririm sana" diye bağırdı. Bazı şehit yakınları, sanık avukatların bulunduğu bölüme yönelik yüksek sesle sinkaflı sözler sarf etti. Mahkeme Başkanı Giray, uyarılara rağmen tarafları susturamayınca duruşmaya ara verdi.



Özkan ASLAN / ANKARA,