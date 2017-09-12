Genelkurmay Başkanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar hiçbir sivil, masum vatandaşımıza yönelik zarar verecek uygulama içinde olmamıştır. 31 Ağustos 2017 tarihinde Hakkari Oğulköy kırsalında SİHA ile icra edilen operasyonda da aynı esas ve usuller kullanılmıştır."