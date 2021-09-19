Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ABD'li mevkidaşı ile görüştü - Haberler
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Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ABD'li mevkidaşı ile görüştü

AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Yunanistan'ın başkenti Atina'da hafta sonu düzenlenen NATO Genelkurmay Başkanları toplantısında bir araya gelen Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile ABD'li mevkidaşı Mark Milley, güvenlik meselelerini ele aldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da hafta sonu düzenlenen NATO Genelkurmay Başkanları toplantısında bir araya gelen Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile ABD'li mevkidaşı Mark Milley, güvenlik meselelerini ele aldı.

ABD Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi, bölgesel güvenlik, terörle mücadele operasyonları ve mülteci krizi gibi konular ele alındı.

Görüşmede ABD ve Türkiye'nin NATO ittifakının kilit üyeleri olarak güçlü ve daimi askeri ilişkiye sahip olduğu vurgulandı.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ABD'li mevkidaşı ile görüştü - Haberler
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