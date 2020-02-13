13.02.2020 22:57 | Son Güncelleme: 13.02.2020 22:57

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İdlib ve güncel konuların ele alındığı aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA