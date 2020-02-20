Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiliz mevkidaşı Carter ile telefon görüşmesi...
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile telefonda görüştü.
20.02.2020 18:30 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:30
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile telefonda görüştü.
TSK'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Güler ve Carter arasındaki telefon görüşmesinde güncel konuların ele alındığı belirtildi.
Kaynak: AA