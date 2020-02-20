Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiliz mevkidaşı Carter ile telefon görüşmesi...
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiliz mevkidaşı Carter ile telefon görüşmesi...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile telefonda görüştü.

20.02.2020 18:30 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:30
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiliz mevkidaşı Carter ile telefon görüşmesi...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral , Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile telefonda görüştü.

TSK'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Güler ve Carter arasındaki telefon görüşmesinde güncel konuların ele alındığı belirtildi.

Kaynak: AA
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