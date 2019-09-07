07.09.2019 18:53

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD'nin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph F.Dundford ile telefonda görüştü. Genelkurmay Başkanı Güler tarafından görüşmede, Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentiler ifade edilerek, söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı. - ANKARA

Kaynak: İHA