Son Dakika! Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'den İlk Mesaj

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, göreve başlamasının ardından ilk mesajında "Teröristle mücadele harekâtı, son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar kararlılıkla sürdürülecektir" dedi.

HULUSİ AKAR GÖREVİ YAŞAR GÜLER'E DEVRETTİ

Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ilk Milli Savunma Bakanı olmasının ardından, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atanmıştı.

PAŞA, KARARLILIK MESAJI VERDİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, göreve başlamasının ardından ilk mesajında "Hudutlarımızın güvenliği, her hal ve şartta mutlaka sağlanacaktır. Teröristle Mücadele Harekatı, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri her yerde olduğu gibi hava sahamız ve denizlerimizde de ülke ve milletimizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlı duruşunu devam ettirecektir." dedi.