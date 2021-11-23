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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Rage ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Rage ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf Rage ile görüştü.

ANKARA (İHA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Rage ile görüştü

ANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf Rage ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf Rage'yi askeri törenle karşıladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Rage ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Rage ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Rage ile görüştü

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