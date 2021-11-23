Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Rage ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Rage ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf Rage ile görüştü.
ANKARA (İHA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Rage ile görüştü
ANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf Rage ile görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf Rage'yi askeri törenle karşıladı.