Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, SACEUR Komutanı Wolters ile telefonda görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, SACEUR Komutanı Wolters ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, SACEUR Komutanı Wolters ile telefonda görüştü
AA / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters, NATO'daki güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters, NATO'daki güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Güler, SACEUR Komutanı Orgeneral Wolters ile telefonda görüştü.

Görüşmede NATO'daki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

AA / Sarp Özer - Son Dakika Haberleri

Genel Kurmay, Yaşar Güler, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title