Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, SACEUR Komutanı Wolters ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters, NATO'daki güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters, NATO'daki güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Güler, SACEUR Komutanı Orgeneral Wolters ile telefonda görüştü.

Görüşmede NATO'daki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.