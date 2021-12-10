Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rumen mevkidaşıyla telefonda görüştü - Haberler
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rumen mevkidaşıyla telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rumen mevkidaşıyla telefonda görüştü
AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler ile Petrescu arasındaki görüşmede, güncel güvenlik konularıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri

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