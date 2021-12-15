Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Özbekistanlı mevkidaşıyla görüştü

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Özbekistan Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Shukrat Khalmukamedov ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Orgeneral Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Tuğgeneral Khalmukamedov'u askeri törenle karşıladı.

Törenin ardından iki komutan, Genelkurmay Karargahı'nda görüştü.

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri

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