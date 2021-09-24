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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Lübnanlı mevkidaşı Korgeneral Aoun'u ağırladı

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Lübnanlı mevkidaşı Korgeneral Aoun'u ağırladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Lübnanlı mevkidaşı Korgeneral Joseph Aoun'u ağırladı.

ANKARA (İHA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Lübnanlı mevkidaşı Korgeneral Joseph Aoun'u ağırladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Lübnan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Joseph Aoun'u askeri törenle karşıladı. Törenin ardından iki komutan Genelkurmay Karargahında bir görüşme gerçekleştirdi.

(Oğuzhan Halil Özbek - Mustafa Cenik-İHA)

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Lübnanlı mevkidaşı Korgeneral Aoun'u ağırladı

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