Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Lübnan Silahlı Kuvvetler Komutanı Aoun ile görüştü
AA / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Lübnan Silahlı Kuvvetler Komutanı Genelkurmay Başkanı Korgeneral Joseph Aoun ile bir araya geldi.
ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Lübnan Silahlı Kuvvetler Komutanı Genelkurmay Başkanı Korgeneral Joseph Aoun ile bir araya geldi.
Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Aoun, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda askeri törenle karşılandı.
Törenin ardından Güler ve Aoun, karargahta bir süre görüştü.