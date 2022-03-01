Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katarlı mevkidaşı ile görüştü - Haberler

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

AA, Harun Kutbe - Güncel
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Salim bin Hamed bin Muhammed bin Akil en-Nabit'i ağırladı.

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Salim bin Hamed bin Muhammed bin Akil en-Nabit'i ağırladı.

Orgeneral Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Korgeneral Salim bin Hamed bin Muhammed bin Akil en-Nabit, Genelkurmay Başkanlığında askeri törenle karşıladı.

Törenin ardından, Orgeneral Güler ve mevkidaşı, Genelkurmay karargahındaki görüşmelere geçti.

AA / Harun Kutbe - Güncel

Genel Kurmay, Yaşar Güler, Ankara, Katar, Güncel, Haberler

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