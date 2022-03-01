Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Salim bin Hamed bin Muhammed bin Akil en-Nabit'i ağırladı.

Orgeneral Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Korgeneral Salim bin Hamed bin Muhammed bin Akil en-Nabit, Genelkurmay Başkanlığında askeri törenle karşıladı.

Törenin ardından, Orgeneral Güler ve mevkidaşı, Genelkurmay karargahındaki görüşmelere geçti.