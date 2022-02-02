Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katarlı mevkidaşı en-Nabit'le bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Salim bin Hamed bin Muhammed bin Akil en-Nabit'i ağırladı.

Orgeneral Güler, Katarlı mevkidaşını, Genelkurmay Başkanlığında askeri törenle karşıladı.

Törenin ardından Orgeneral Güler ve Korgeneral en-Nabit, Genelkurmay karargahındaki görüşmelere geçti.

Görüşmede askeri alandaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.