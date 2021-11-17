Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Irak'lı mevkidaşı ile telefonda görüştü - Haberler
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Irak'lı mevkidaşı ile telefonda görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Irak'lı mevkidaşı ile telefonda görüştü

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülemir Reşit Yarallah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülemir Reşit Yarallah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Irak'lı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Akar: '24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 426...

Akar: "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 426...

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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