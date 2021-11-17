Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Irak'lı mevkidaşı ile telefonda görüştü
- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülemir Reşit Yarallah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülemir Reşit Yarallah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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