Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, İngiliz mevkidaşı Carter ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Güler ve Orgeneral Carter güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz