Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Bosna Hersekli mevkidaşı Korgeneral Masovic ile görüştü

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Orgeneral Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Korgeneral Masovic'i askeri törenle karşıladı.

Törenin ardından iki komutan, Genelkurmay Karargahı'nda görüştü.

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri

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