Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Bosna Hersekli mevkidaşı Korgeneral Masovic ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Bosna Hersekli mevkidaşı Korgeneral Masovic ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Bosna Hersekli mevkidaşı Korgeneral Masovic ile görüştü
AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic ile bir araya geldi.

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Orgeneral Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Korgeneral Masovic'i askeri törenle karşıladı.

Törenin ardından iki komutan, Genelkurmay Karargahı'nda görüştü.

İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE CİP BARİYERE ÇARPTI: 2 YARALI

İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE CİP BARİYERE ÇARPTI: 2 YARALI

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title