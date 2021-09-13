Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı Veliyev ile görüştü - Haberler
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı Veliyev ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı Veliyev ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Türkiye'ye ziyarette bulunan Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev'i askeri törenle karşıladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Türkiye'ye ziyarette bulunan Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev'i askeri törenle karşıladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev'i askeri törenle karşıladı. - ANKARA

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Haber: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı Veliyev ile görüştü - Haberler
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