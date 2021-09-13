Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı Veliyev ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Türkiye'ye ziyarette bulunan Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev'i askeri törenle karşıladı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Türkiye'ye ziyarette bulunan Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev'i askeri törenle karşıladı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev'i askeri törenle karşıladı. - ANKARA
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