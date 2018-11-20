- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti

BAKÜ - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, temaslarda bulunmak için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Orgeneral Güler, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret ederek çelenk bıraktı. Orgeneral Güler, daha sonra Bakü Şehitler Hıyabanı'ndaki Ebedi Ateş Anıtı'na da çelenk sundu ve Türk şehitliğine geçerek anıta çelenk bıraktı.

Temsili şehit kabirlerine de karanfil bırakan Orgeneral Yaşar Güler, Türk şehitliğindeki şeref defterine şunları yazdı:

"Türk milleti, atalarının azim ve fedakarlığının, kardeşlik ve dostluğunun birer sonucu olarak biz evlatlarına bahşetmiş olduğu bu zaferi ve siz kahraman şehitlerimizi minnet ve şükranla anmaya ve kahramanlıklarınızı yeni nesillere anlatmaya devam edecektir. Bu vesileyle ebedi Baş Komutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun silah arkadaşlarını, Türkiye ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü, huzur ve güven için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi ve şehit ailelerimizi bir kez daha şükranla anıyorum."

Öte yandan Orgeneral Yaşar Güler temasları kapsamında yarın Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Genelkurmay Başkanları üçlü görüşmesine katılacak.