Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Arnavut mevkidaşı Begaj ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bajram Begaj ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bajram Begaj ile telefonda görüştü.

TSK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Orgeneral Güler ve Tümgeneral Begaj, görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu