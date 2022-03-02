Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı Milley ile görüştü - Haberler

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı Milley ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı Milley ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı Milley ile görüştüGENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı Milley ile görüştü

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Haber:  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı - Güncel

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