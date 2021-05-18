Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir görüşme gerçekleştirdi.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Brüksel'e giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir görüşme gerçekleştirdi." denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz