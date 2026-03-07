Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Munir ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı