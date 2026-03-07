Haberler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Munir ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Munir ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile telefonla görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile telefonla görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 gün sonra bir ilk! Çin'den gerilimi tırmandıracak hamle

7 gün sonra bir ilk! Çin'den küresel gerilimi tavan yaptıracak hamle
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha! İşte artış yapılacak tarih

Yenisine alışmadan bir zam daha! İşte artış yapılacak tarih
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı

El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj: Özür dileriz

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
7 gün sonra bir ilk! Çin'den gerilimi tırmandıracak hamle

7 gün sonra bir ilk! Çin'den küresel gerilimi tavan yaptıracak hamle
İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı

ABD'nin can damarını kestiler
Hande Yener'e soruşturma! İfadeye çağırıldı

Hande Yener'e soruşturma! İfadeye çağırıldı