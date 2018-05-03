Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Bajwa'yı Ziyaret Etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Pakistan temasları kapsamında Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Qamar Javed Bajwa'yı ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, resmi ziyareti kapsamında Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Qamar Javed Bajwa ile görüşme gerçekleştirdi. Resmi temasları kapsamında Pakistan'da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Pakistan'da askeri törenle karşılandı. Orgeneral Akar bu kapsamda Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Zubair Mahmood Hayat ile de görüştü. - İSLAMABAD