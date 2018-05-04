Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Pakistan Cumhurbaşkanı Tarafından Kabul Edildi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Pakistan Cumhurbaşkanı Tarafından Kabul Edildi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Pakistan temasları kapsamında, Pakistan Cumhurbaşkanı Mamnoon Hussain tarafından kabul edildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Pakistan Cumhurbaşkanı Tarafından Kabul Edildi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Pakistan temasları kapsamında, Pakistan Cumhurbaşkanı Mamnoon Hussain tarafından kabul edildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Pakistan temaslarını sürdürüyor. Akar, ziyaretinin 2'inci gününde Pakistan Cumhurbaşkanı Mamnoon Hussain tarafından kabul edildi. - İSLAMABAD

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