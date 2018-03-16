Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan Taziye Mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Muhammed Kır için taziye mesajı yayınladı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde Orgeneral Akar'ın, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Kır için "Başımız sağ olsun" başlıklı mesajına yer verildi.

Orgeneral Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Muhammed Kır, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda, PYD-YPG/PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu dün şehit olmuştu.